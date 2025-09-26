Flotilla, Tajani: sappiamo che la situazione è a rischio Telese Terme (Bn), 26 set. (askanews) - "Sappiamo che la situazione è a rischio, c'è la nave della Marina Militare per fare interventi di protezione civile, non per operazioni militari, in caso ci siano dei problemi che possono riguardare i cittadini italiani, abbiamo anche dato la nostra disponibilità a dare servizi anche a cittadini non italiani". Così il ministro degli Esteri e segretario di Fi Antonio Tajani alla festa del partito a Telese Terme (Bn).