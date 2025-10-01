Flotilla: "Probabile contatto con Israele nelle prossime ore" Roma, 1 ott. (askanews) - Secondo Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, il contatto fra Israele e le barche della flotta avverrà nelle prossime ore. "Questa notte le barche della Global Sumud Flotilla hanno continuato a navigare, questa era la notte in cui ci saremmo aspettati di avere una intercettazione, che non è avvenuta. Ci sono stati degli avvicinamenti, anche di altre imbarcazioni militari, che si sono avvicinate alle nostre barche a fari spenti. Ma non c'è stato contatto, c'è stata osservazione ravvicinata - ha spiegato nel corso della conferenza stampa alla Camera dei deputati - è estremamente probabile che questo contatto avverrà nelle prossime ore perchè questo è il protocollo messo in pratica da Israele, che ha sempre messo in pratica anche nelle precedenti missioni della Global Sumud Flotilla, ma ora si trova non solo con una barca, ma con oltre 40 barche, questo sta sparigliando le carte". Delia ha ricordato l'attacco alla missione "al largo di Creta con droni bomba, con danni alle nostre imbarcazioni, io ero presente, su una barca che batteva bandiera italiana".