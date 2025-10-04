Venerdì 3 Ottobre 2025
Accedi
Le due Italie
Valerio Baroncini
Video
Abbonamento mensile:
2 € al mese
Manifestazione Roma Gaza
Hamas Trump
Flotilla news
Droni su Paesi Ue
Fac simile Calabria
Città
Menù
Speciali
Video
Ultim'ora
Ricerca
Menu
Acquista il giornale
Accedi
Video
Flotilla, portavoce Delia: "Presentato esposto alla Procura di Roma"
4 ott 2025
WhatsApp
Facebook
X
Print
Home
Video
Flotilla, portavoce Delia: "Presentato esposto alla Procura di Roma"
Flotilla, portavoce Delia: "Presentato esposto alla Procura di Roma"
"Attivisti sequestrati non arrestati, per noi diritto internazionale vale sempre"
WhatsApp
Facebook
X
Print
© Riproduzione riservata
In evidenza
Il Piacere della Lettura: l'intervista di Giulia Carla de Carlo a François Morlupi
Guarda il video