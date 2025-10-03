Venerdì 3 Ottobre 2025
Gaza, campo largo mutilato
Bruno Vespa
Flotilla, Pisa: i manifestanti bloccano l'autostrada A12
3 ott 2025
Video
Flotilla, Pisa: i manifestanti bloccano l'autostrada A12
Invase entrambe le carreggiate prima e dopo il casello dell'uscita Centro
