Flotilla, Patuanelli (M5s): missione coraggiosa non irresponsabile Roma, 25 set. (askanews) - Quella della Flotillia è "una missione coraggiosa, non irresponsabile". Così il capogruppo M5s al Senato, Stefano Patuanelli, intervenendo in Senato dopo l'informativa del ministro della Difesa, Guido Crosetto, sugli attacchi a danno della Global Sumud Flotilla. "Ciò che è accaduto l'altra notte in acque internazionali e figlie della politica di Israele, quei droni sono israeliani è una cosa che qui dentro bisognava avere il coraggio di dire perché ne siamo tutti consapevoli", ha aggiunto. Patuanelli ha poi citato "un governo che a mio avviso ha una postura politica che condivido, quello spagnolo di Pedro Sanchez che non sta cambiando la storia di Gaza, ma rende però orgogliosa quella nazione di ciò che il suo governo sta facendo e rende un popolo orgoglioso di appartenere a quello Stato". Mentre "sentire un vice presidente del consiglio che a una TV israeliana dice che Netanyahu ha deciso di invadere per terra Gaza e sta spianando Gaza City e di essere d'accordo con quello che il premier israeliano sta facendo, mi rende un pochino meno orgoglioso di questo governo", ha aggiunto il senatore M5s. "La presidente del consiglio continua ad agire da leader politico facendo propaganda politica anche in consessi internazionali", ha aggiunto Patuanelli