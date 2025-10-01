Mercoledì 1 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Video
Flotilla, Meloni: "Pericoloso e irresponsabile andare avanti"
1 ott 2025
1 ott 2025
Flotilla, Meloni: "Pericoloso e irresponsabile andare avanti"

Copenaghen, 1 ott. (askanews) - "In questa fase, in un equilibrio delicato e una possibilità storica" di pace "insistere in una iniziativa con un margine di pericolosità e irresponsabilità continuo a non capirlo. Assume dei contorni incredibili in queste ore". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivando al Consiglio Ue informale di Copenaghen. "Forse le sofferenze del popolo palestinese non erano la priorità" della Flotilla ha aggiunto.