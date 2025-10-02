Flotilla, Meloni: no benefici per palestinesi, disagi per italiani Roma, 2 ott. (askanews) - "Le operazioni di abbordaggio sono ancora in corso le stiamo seguendo minuto per minuto, siamo in contatto con gli avvocati di alcuni imbarcati e facciamo il possibile perché possano tornare in Italia il prima possibile. Al netto di questo, continuo a ritenere che tutto questo non porti alcun beneficio al popolo della Palestina. Al tempo stesso mi pare di capire che porti molti disagi al popolo italiano". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando dell'abbordaggio della Global Sumud Flotilla nelle dichiarazioni alla stampa a margine del vertice di Copenaghen.