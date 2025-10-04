Flotilla, Maiorino dagli M5S rientrati: preoccupati per chi in cella Roma, 3 ott. (askanews) - "Naturalmente siamo felici di riabbracciare il nostro senatore Marco Croatti che ha vissuto questa esperienza con gli attivisti e le attiviste, i cittadini e le cittadine italiani e non italiani sulla Sumud Flotilla", ma allo stesso tempo "esprimiamo la nostra forte preoccupazione per tutte le persone, oltre 40 italiani e gli altri delle altre nazionalità, che sono ancora nelle carceri israeliane". Così Alessandra Maiorino a Fiumicino in attesa, con una delegazione di parlamentari M5S (Stefano Patuanelli, Francesco Silvestri, Barbara Floridia, Alessandra Maiorino, Gianluca Perilli, Valentina d'Orso). "Speriamo che tutti vengano rilasciati immediatamente. Soprattutto dopo le dichiarazioni del ministro degli Esteri israeliano che li ha tacciati di essere dei terroristi".