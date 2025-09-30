Martedì 30 Settembre 2025

Ha vinto l’uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Femminicidio PaupisiAria freddaFlotillaBasi russeBonus casa 2026Boccia Sangiuliano
Acquista il giornale
VideoFlotilla, la portavoce Delia: "Questa notte la fregata italiana ci lascera'"
30 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Flotilla, la portavoce Delia: "Questa notte la fregata italiana ci lascera'"

Flotilla, la portavoce Delia: "Questa notte la fregata italiana ci lascera'"

"La nave Alpino lancera' un alert a 120 miglia da Gaza, invitandoci a fermarci"