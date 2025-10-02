Giovedì 2 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Flotilla ultime notizieProteste FlotillaAereo militare caduto4 ottobre Festa NazionaleSciopero treni
Acquista il giornale
VideoFlotilla, Israele blocca tre imbarcazioni degli attivisti
2 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Flotilla, Israele blocca tre imbarcazioni degli attivisti

Flotilla, Israele blocca tre imbarcazioni degli attivisti

L'irruzione dei militari a bordo della "Florida", della "Captain Nikos" e della "Fair Lady"