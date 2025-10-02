Giovedì 2 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Video
VideoFlotilla, il senatore Croatti: se vedete questo video sono stato rapito
2 ott 2025
Flotilla, il senatore Croatti: se vedete questo video sono stato rapito

Milano, 2 ott. (askanews) - "Se state guardando questo video, sono stato rapito e portato via contro la mia volontà dalle forze israeliane. La nostra missione umanitaria era non violenta e rispettava il diritto internazionale. Per favore, dite al mio governo di richiedere il mio rilascio immediato e di tutti gli italiani imbarcati". Così, in un post sul suo profilo Facebook diffuso nella notte, il senatore M5S Marco Croatti, uno dei parlamentari italiani che partecipano alla Global Sumud Flotilla.