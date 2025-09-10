Mercoledì 10 Settembre 2025
La parabola del leader
Riccardo Brizzi
La parabola del leader
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Droni abbattuti PoloniaUcraina RussiaArticolo 4 NatoProtesta FranciaPaul Baccaglini
Acquista il giornale
VideoFlotilla, il messaggio dell'attivista a bordo della nave Alma dopo l'attacco raid
10 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Flotilla, il messaggio dell'attivista a bordo della nave Alma dopo l'attacco raid

Flotilla, il messaggio dell'attivista a bordo della nave Alma dopo l'attacco raid

L'imbarcazione e' stata attaccata mentre era attraccata in acque tunisine