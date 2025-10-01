Flotilla, Delia: non è solo Gaza, si tratta di ritrovare senso civico

Mercoledì 1 Ottobre 2025

VideoFlotilla, Delia: non è solo Gaza, si tratta di ritrovare senso civico
1 ott 2025
Roma, 1 ott. (askanews) - "Quello che sta accadendo nei confronti di Flotilla non ha solo a che far con Gaza o Palestina, ma col senso civico, con un senso della collettività, del rispetto della vita e delle leggi che noi dobbiamo recuperare". Così la portavoce italiana della Global Sumud Flotilla in conferenza alla Camera dei Deputati. "Le persone, il popolo, escono di casa, alzano la testa, capiscono che insieme hanno potere, ed è quello che sta succedendo".