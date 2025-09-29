Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Regionali Valle d'AostaSciopero treni 3 ottobreFlotilla oggiElezioni MoldaviaSinner Atp Pechino
Acquista il giornale
VideoFlotilla, De Palma (Fiom Cgil): "Pronti a scioperare se attaccata di nuovo"
29 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Flotilla, De Palma (Fiom Cgil): "Pronti a scioperare se attaccata di nuovo"

Flotilla, De Palma (Fiom Cgil): "Pronti a scioperare se attaccata di nuovo"

Il segretario generale della Fiom: "Salvini? Chi ha contratto debiti con la PA si occupi del Paese"