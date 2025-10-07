Martedì 7 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ilaria Salis immunitàNobel per la FisicaPensioni manovra 2026Ucraina Russia
Acquista il giornale
VideoFlotilla, cori e abbracci a Roma per gli ultimi italiani liberati in Israele
7 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Flotilla, cori e abbracci a Roma per gli ultimi italiani liberati in Israele

Flotilla, cori e abbracci a Roma per gli ultimi italiani liberati in Israele

Cori, abbracci, lacrime di commozione all'arrivo