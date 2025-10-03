Giovedì 2 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Bruno Vespa
Gaza, campo largo mutilato
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero generaleFlotilla ultime notizieItaliani FlotillaHamas TrumpDroni su Paesi UeTaglio Irpef
Acquista il giornale
VideoFlotilla, Bologna: momenti di tensione fra manifestanti e polizia
3 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Flotilla, Bologna: momenti di tensione fra manifestanti e polizia

Flotilla, Bologna: momenti di tensione fra manifestanti e polizia

Respinto un primo tentativo di raggiungere la Tangenziale, poi il via libera a proseguire