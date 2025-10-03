Venerdì 3 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Bruno Vespa
Gaza, campo largo mutilato
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Scopero generale oggiFlotilla ultime notizieItaliani FlotillaHamas TrumpTaglio IrpefAttentato Manchester
Acquista il giornale
VideoFlash mob pro Gaza davanti all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli
3 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Flash mob pro Gaza davanti all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli

Flash mob pro Gaza davanti all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli

Con torce, lampade e lumini, i partecipanti hanno ricordato i 1.677 operatori sanitari uccisi