Flash mob M5S davanti a Palazzo Chigi contro il caro bollette Roma, 18 feb. (askanews) - "L'Italia è un bolletta, e il governo cosa fa? Meloni cosa fai?". Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte durante un 'flash-mob' davanti a palazzo Chigi. La risposta del governo, ha aggiunto, è "vediamo, valuteremo, faremo, diremo... Intanto ci sono gli italiani che non riescono ad arrivare a fine mese e devono pagare bollette altissime, tutte le nostre imprese soffrono il caro-energia". Ha concluso Conte: "Cosa avete dato ai pensionati con la minima? Un euro e ottanta per pagare bollette che sono raddoppiate o triplicate! Vergognatevi, vi incalzeremo fino a quando non risolverete queste questioni".