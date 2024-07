Fiumicino premiato per la sesta volta "Best Airport" d'Europa Roma, 4 lug. (askanews) - Per la sesta volta negli ultimi sette anni l'Aeroporto di Fiumicino ha vinto il premio "Best Airport" d'Europa, presentato ad Istanbul, ex aequo con lo scalo della metropoli turca. Marco Troncone, ad di Aeroporti di Roma (Adr), ha commentato il riconoscimento di Aci (Airport Council International) Europe: "Essere un'eccellenza italiana sta diventando davvero un'attitudine", un traguardo possibile grazie a 2,5 miliardi di euro investiti in 10 anni per l'espansione e la modernizzazione dell'aeroporto. Una traiettoria di sviluppo che deve restare "costante nel tempo" per essere al passo con "una competizione che va sempre più irrobustendosi"