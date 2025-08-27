Fisco, Meloni: ora ceto medio e taglio costi energia imprese Rimini, 27 ago. (askanews) - "Ora intendiamo concentrare l'attenzione sul ceto medio" per creare un "sistema più equo e incentivante per chi produce reddito" e il governo vuole "continuare a sostenere le imprese: l'obiettivo principale e ambizioso è l'abbassamento strutturale del costo dell'energia che pesa come macigno su competitività italiana". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo al Meeting di Cl a Rimini.