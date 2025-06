Fisco, Meloni: avanti con riduzione tasse, attenzione al ceto medio Roma, 11 giu. (askanews) - "Abbiamo approvato quella riforma fiscale che era attesa da cinquant'anni, e ne stiamo dando rapidamente attuazione. Con l'obiettivo di abbassare le tasse a tutti e di costruire un rapporto più giusto ed equilibrato tra Stato e contribuente. Stiamo rimettendo al centro gli autonomi e i liberi professionisti, lavoratori per troppo tempo disprezzati e considerati a torto figli di un Dio minore. Questa è la strada che continueremo a seguire, per consolidare la tendenza economica positiva che stiamo registrando, rafforzare la domanda interna e proseguire nel percorso di riduzione della pressione fiscale, con un'attenzione particolare al ceto medio". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un videomessaggio all'assemblea di Confcommercio. "Sono i nostri obiettivi, e so che sono anche i vostri obiettivi. Di chi ha a cuore questa Nazione e lavora ogni giorno con un solo grande target: rendere l'Italia sempre più grande, più forte e più rispettata nel mondo. E so che per farlo ho bisogno di voi, ma so anche per farlo posso contare su di voi", ha concluso.