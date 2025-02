Fine vita in Toscana, Tajani: il governo potrebbe impugnare la legge Roma, 13 feb. (askanews) - "È strano che chi è contro l'autonomia poi faccia una legge su questo tema, ci dovrebbe essere il suicidio assistito in Toscana e non altrove?" Il governo potrebbe impugnare la legge sul fine vita approvata in Toscana: lo dice il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, all'uscita dall'incontro con le autorità vaticane per il 96esimo anniversario dei Patti Lateranensi a Palazzo Borromeo. "E' una questione di competenza nazionale. E' strano che chi non vuole l'autonomia poi voglia fare una legge sull'autonomia. Ne parleremo. Se dipendesse da me sì. Il mio partito e il centro destra alla regione Toscana del resto ha votato contro".