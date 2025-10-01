Mercoledì 1 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Video

Filippine, terremoto di magnitudo 6,9: panico al mercato notturno di Cebu
1 ott 2025
Filippine, terremoto di magnitudo 6,9: panico al mercato notturno di Cebu

Epicentro al largo dell'isola, vicino a Bogo una citta' di 90mila abitanti