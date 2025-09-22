Lunedì 22 Settembre 2025

Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero 22 settembreIsraele GazaMaltempoSentenza Ciro GrilloFunerali Kirk
Acquista il giornale
VideoFilippine, oltre diecimila sfollati per il "super tifone" Ragasa
22 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Filippine, oltre diecimila sfollati per il "super tifone" Ragasa

Filippine, oltre diecimila sfollati per il "super tifone" Ragasa

Roma, 22 set. (askanews) - Oltre 10.000 persone si sono rifugiate in scuole e centri per lo sfollamento nelle Filippine, a causa delle forti piogge e dei venti di burrasca per il "super tifone" Ragasa, che ha colpito l'estremo Nord del Paese. Ha guadagnando potenza prima di toccare terra alle Isole Babuyan delle Filippine intorno a mezzogiorno (ora locale). Le isole scarsamente popolate si trovano a circa 740 chilometri a Sud di Taiwan; anche lì, in forma ridotta, sono in corso ordini d'evacuazione. Nelle immagini dei servizi d'emergenza si vedono l'intensità delle piogge e gli alberi spazzati dal vento. Sono stati segnalati venti di 215 km/h, con raffiche che hanno raggiunto i 265 mentre la tempesta si muoveva verso Ovest, ha detto il servizio meteorologico nazionale. Il presidente Ferdinand Marcos ha riferito su Facebook che stava monitorando da vicino la situazione e che tutte le agenzie governative sono "in allerta per dare aiuto ovunque e ogni volta che fosse necessario". A Taiwan, il servizio meteorologico statale ha previsto una possibilità di "pioggia estremamente torrenziale" nella parte orientale del Paese. Le scuole e gli uffici governativi sono stati chiusi nella regione di Manila e in 29 province filippine.