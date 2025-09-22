Filippine, oltre diecimila sfollati per il "super tifone" Ragasa Roma, 22 set. (askanews) - Oltre 10.000 persone si sono rifugiate in scuole e centri per lo sfollamento nelle Filippine, a causa delle forti piogge e dei venti di burrasca per il "super tifone" Ragasa, che ha colpito l'estremo Nord del Paese. Ha guadagnando potenza prima di toccare terra alle Isole Babuyan delle Filippine intorno a mezzogiorno (ora locale). Le isole scarsamente popolate si trovano a circa 740 chilometri a Sud di Taiwan; anche lì, in forma ridotta, sono in corso ordini d'evacuazione. Nelle immagini dei servizi d'emergenza si vedono l'intensità delle piogge e gli alberi spazzati dal vento. Sono stati segnalati venti di 215 km/h, con raffiche che hanno raggiunto i 265 mentre la tempesta si muoveva verso Ovest, ha detto il servizio meteorologico nazionale. Il presidente Ferdinand Marcos ha riferito su Facebook che stava monitorando da vicino la situazione e che tutte le agenzie governative sono "in allerta per dare aiuto ovunque e ogni volta che fosse necessario". A Taiwan, il servizio meteorologico statale ha previsto una possibilità di "pioggia estremamente torrenziale" nella parte orientale del Paese. Le scuole e gli uffici governativi sono stati chiusi nella regione di Manila e in 29 province filippine.