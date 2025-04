Filippine intercettano droni subacquei: "Hanno inviato dati in Cina" Manila, 15 apr. (askanews) - Cinque droni sottomarini sono stati scoperti dai pescatori filippini: erano in grado di raccogliere informazioni che potrebbero contribuire alla "guerra subacquea". È quanto sostiene l'esercito filippino, aggiungendo che almeno uno di essi ha trasmesso un segnale alla Cina. La rivelazione arriva dopo mesi di tensione sempre più palpabile tra Filippine e Cina nel conteso Mar Cinese Meridionale e mentre Manila si prepara ad esercitazioni militari su larga scala con gli Stati Uniti alla fine di questo mese. Roy Vincent Trinidad, Contrammiraglio, portavoce della Marina filippina per il Mar Cinese Meridionale: "C'è una probabilità del 55-80% che siano stati impiegati dal Partito Comunista Cinese. Perché proprio dal 55-80%? A causa dei componenti interni. Non tutti hanno il marchio 'Made in China'. Altri sono disponibili in commercio. Sono in grado di ricevere, elaborare, archiviare e trasmettere dati via satellite a una stazione di terra, a una nave madre o ad altri droni. Non ne dichiariamo categoricamente la provenienza, ma secondo il rapporto, la probabilità è del 55-80%". "I dati ricevuti si concentrano maggiormente sui dati batimetrici: profondità dell'acqua, salinità, temperatura, propagazione del suono. Tutti questi dati hanno applicazioni in diversi campi: ricerca accademica, scopi commerciali e anche uso militare". "In base allo studio tecnico o alle analisi forensi della scheda sim (all'interno di uno dei droni), l'ultimo contatto avvenuto è stato con la Cina continentale".