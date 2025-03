Filippine, ex presidente Duterte arrestato per crimini contro umanità Manila, 11 mar. (askanews) - L'ex presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, è stato arrestato all'aeroporto di Manila, al suo rientro da Hong Kong, sulla base del mandato di arresto spiccato dalla Corte penale internazionale (Cpi) per presunti crimini contro l'umanità. "Questa mattina, l'Interpol Manila ha ricevuto la copia ufficiale del mandato di arresto dalla Cpi - recita la dichiarazione dell'Ufficio per le comunicazioni presidenziali - al momento è sotto la custodia delle autorità". Come ricorda il quotidiano locale Manila Bulletin, la Cpi ha messo sotto inchiesta l'ex presidente, insieme ad altre persone, per le presunte esecuzioni extragiudiziali e le violazioni dei diritti umani commesse nell'ambito della lotta alla droga condotta durante il suo mandato, dal 2016 al 2022. La Cina ha messo in guardia la Corte penale internazionale contro la "politicizzazione" e i "doppi standard" per l'arresto dell'ex presidente filippino. "Si tratta di un'importante notizia di cronaca. La Cina ha preso atto delle informazioni rilevanti e sta monitorando attentamente l'evoluzione della situazione", ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning.