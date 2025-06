Fiap incontra le imprese ad Anagni Roma, 19 giu. (askanews) - Grande partecipazione per l'evento di settore promosso ad Anagni dalla Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali nella sede del Gruppo BIG SB S.p.A., Ecosistema Italia e Mobilità, tappa laziale del tour nazionale di FIAP, il secondo appuntamento dopo il primo evento del 7 giugno scorso a Catania. Un evento estremamente importante alla luce della rilevanza della logistica e dell'autotrasporto nel Lazio, regione all'interno della quale operano più di 12 mila aziende del settore. Tra queste, si distinguono per crescita, Vision e competitività sul mercato le tre aziende del Gruppo: BIG SB S.p.A., Ecosistema Italia e Mobilità: ed è stato proprio l'headquarter di Anagni ad accogliere i tanti rappresentanti del Parlamento e del Governo e numerosi stakeholder di livello del comparto che hanno partecipato alla mattinata di lavori dell'evento "FIAP incontra le imprese" dando vita ad un confronto fattivo e coinvolgente sulle sfide attuali che impattano sensibilmente sul settore della logistica e del trasporto su strada, che nel Lazio rappresenta oltre l'80% del trasporto merci complessivo. Alessandro Peron, segretario generale Fiap: "Il Lazio è in una zona strategica e importante perchè collega il Nord con il Sud, il Tirreno con l'Adriatico, non dobbiamo dimenticarci della sua posizione geografica e della sua importanza logistica. Ed è importante parlare di trasporto e logistica anche per le imprese laziali, se vogliamo che siano competitive in un mercato sempre più globale bisogna mettere al centro dei temi la discussione della strategicità del trasporto e della logistica, non più come un settore a sè ma come un settore interministeriale, comprendendo inoltre che la logistica non è un costo del prodotto ma un asset strategico per le imprese italiane e per portare il made in Italy in giro per il mondo". I saluti di benvenuto sono giunti da Ambra Cruciani - AD di BIG SB S.p.A. e Vicepresidente di Ecosistema Italia - e Marco Persichilli - Vicepresidente di FIAP. Intervenuti tra gli altri l'On. Nicola Ottaviani, con un videomessaggio del Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Tullio Ferrante, e i Deputati Salvatore Deidda, Andrea Casu, e i Sen. Giorgio Salvitti e Cinzia Pellegrino. Obiettivo dei panel che si sono succeduti con stakeholder pubblici e privati del territorio fare sintesi per individuare soluzioni di settore che rispondano alle esigenze di innovazione tanto per i processi e i sistemi, quanto per le flotte. Un passaggio fondamentale per risolvere ad esempio le problematiche attuali relative all'ultimo miglio. Dario Fidanza, Direttore generale Gruppo BIG SB SpA: "Sono questi momenti fondamentali per il nostro settore peerchè per il mondo del trasporto, della logistica e del delivery è necesssario fare networking e sistema, per portare soluzioni. Una delle soluzioni più importanti è quella della formazione e dell'investimento nel capitale umano. Il nostro gruppo persegue fortemente questa finalità allargando l'offerta formativa e andando ad abbattere il gap tra il mondo delle imprese e sistema accademico e scolastico". Presentati anche tre focus sulla crescita aziendale e mprenditoriale, con i rappresentanti di Fit CISL e UILtrasporti, e sulle novità del nuovo CCNL, oltre a delineare strumenti e soluzioni necessarie per accrescere la competitività delle imprese. Il tutto in una visione d'insieme sulle strategie di medio-lungo periodo per tutta la filiera. Marcello Corazzola, AD GRUBER Logistics e Consigliere Nazionale FIAP: "Credo sia stato importante sapere che la politica ci sta supportando in questo processodi cambiamento ma che è anche importante che noi come associazioni di categoria e come imprenditori cerchiamo di trovare le soluzioni ognuno nel suo ruolo, Fiap ci aiuta ma noi come imprenditori e volano dell'economia e del cambiamento credo che riusciremo a guardare ad un futuro migliore nonostante il periodo non semplice".