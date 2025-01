Fi, Tajani sospende "Azzurrinvetta": è morto un militante Rivisondoli (Aq), 11 gen. (askanews) - Antonio Tajani annuncia la sospensione della kermesse "Azzurrinvetta", che si è aperta nel pomeriggio a Rivisondoli: "E' morto Luca", un delegato di Fi della Lombardia che, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe precipitato dal quinto piano di uno degli alberghi tra Roccaraso e Rivisondoli. L'incidente è avvenuto intorno all'ora di pranzo. "Purtroppo non ho una buona notizia da darvi: il nostro militante Luca non ce l'ha fatta. Un grave incidente, accaduto in circostanze drammatiche, senza interventi esterni, ho parlato con l'autorità giudiziaria... sono in corso le indagini... purtroppo Luca non è più tra di noi. Chiedo un minuto di silenzio perché considerava Forza Italia la sua seconda famiglia". Con queste parole il segretario naizonale di Forza Italia Antonio Tajani, prendendo la parola in un momento di pausa della kermsse "Azzurinvetta" in corso a Rivisondoli-Rocacraso (Aq) ha annunciato alla platea a la scomparsa del militante del partito, morto in circostanze drammatiche. "Era venuto qui - ha proseguito Tajani - per partecipare a questa due giorni di lavoro così importante per il nostro movimento politico, lui ci credeva, era un militante che aveva sempre dimostrato nella città dove aveva operato politicamente, grande impegno, grande dedizione, grande entusiasmo, grande determinazione, grande attaccamento alla persona di Silvio Berlusconi e dai messaggi che mi ha lasciato mi ha commosso... Ma proprio perché doveva essere qui tra di noi e non ce l'ha fatta io credo che sia giusto, per rispetto nei suoi confronti e della sua famiglia, e per rispetto della nostra comunità che è rimasta ferita, non procedere con il nostro programma, annullare le manifestazioni e i dibattiti in corso". "Abbiamo deciso - ha annunciato Tajani - di lasciare soltanto un punto in programma: la messa di domani mattina alle 9 che sarà celebrata per la sua anima perché il suo viaggio verso il cielo sia sereno e perché la sua famiglia e la nostra comunità, soprattutto i suoi amici della regione Lazio e della regione Lombardia, possano anche loro rivolgere attraverso la messa una preghiera". Il militante, Luca Palmegiani, originario di Latina, aveva lasciato su Instagram messaggi postati qualche ora prima della caduta, nei quali assicurava agli amici di Forza Italia una protezione "dall'alto". "Siete stati la seconda famiglia migliore che potessi mai desiderare", aveva scritto.