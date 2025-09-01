Lunedì 1 Settembre 2025

Quel cappellino della premier

Gabriele Canè
Quel cappellino della premier
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Terremoto oggiIsraele-GazaGlobal Sumud FlotillaUcrainaPutin CinaSinner
Acquista il giornale
VideoFestival di Venezia, parlano i protagonisti de "Il Mago del Cremlino"
1 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Festival di Venezia, parlano i protagonisti de "Il Mago del Cremlino"

Festival di Venezia, parlano i protagonisti de "Il Mago del Cremlino"

L'analisi del film in concorso di Paul Dano insieme a Jude Law