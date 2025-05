Festival Cannes, apertura tra moda e politica con De Niro e Binoche Cannes, 14 mag. (askanews) - Robert De Niro ha regalato le prime emozioni alla 78esima edizione del Festival di Cannes. L'attore è arrivato alla cerimonia d'apertura con la sua compagna Tiffany Chen e durante il discorso di ringraziamento per la Palma d'oro alla carriera ha detto: "Stiamo lottando duramente per difendere la democrazia. Il cinema ci ha insegnato ad essere democratici. Democrazia, questa è la parola più importante". La Presidente della Giuria del concorso Juliette Binoche, che è giunta alla Montée des Marches accompagnata fra gli altri da Alba Rohrwacher, Halle Berry, Leila Slimani, durante la cerimonia di apertura ha invece reso omaggio a Fatma Hassona, la giovane fotogiornalista palestinese uccisa a Gaza il 16 aprile scorso. "Fatma avrebbe dovuto essere fra noi" ha detto l'attrice francese. A dare l'avvio alla cerimonia di apertura è stato il regista americano Quentin Tarantino, che ha sfilato sul tappeto rosso abbracciato alla moglie Daniella Pick, prima di una coppia molto più discreta ma molto amata, quella formata dal regista Claude Lelouche e dalla scrittrice Valérie Perrin. E sul red carpet non sono mancate, naturalmente, le "solite note", dall'elegantissima Eva Longoria alla splendida mannequin russa Irina Shayk, aall'attrice americana Julia Garner alla supermodella Heidi Klum.