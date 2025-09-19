Venerdì 19 Settembre 2025

Uno yankee a Windsor

Deborah Bonetti
Uno yankee a Windsor
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mig russi EstoniaEsplosione MarcianiseSciopero treni 22 settembreBtp Valore 2025Tim Burton Monica Bellucci
Acquista il giornale
VideoFesta di Roma, Smeriglio: è sempre più diffusa in città
19 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Festa di Roma, Smeriglio: è sempre più diffusa in città

Festa di Roma, Smeriglio: è sempre più diffusa in città

Roma, 19 set. (askanews) - "Un traguardo importante, una crescita costante, mi pare decisiva la presenza internazionale garantita dal Festival, un gran lavoro quello della Fondazione per la diffusione della Festa in città; questa idea della disseminazione degli eventi culturali nella città è un nostro pallino, il fatto che in tanti quartieri e borgate della città possa vivere la parte esterna del festival è una grande notizia". Così l'Assessore di Roma Capitale alla Cultura, Massimiliano Smeriglio, a margine della presentazione della 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma.