Mercoledì 10 Settembre 2025

Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Video
VideoFerrante: assessora Comune di Napoli: "L'alfabetizzazione finanziaria e' uno strumento di emancipazione potentissimo"
9 set 2025
Ferrante: assessora Comune di Napoli: "L'alfabetizzazione finanziaria e' uno strumento di emancipazione potentissimo"

"Restituire alle donne la piena consapevolezza e la capacita' di decidere per il proprio futuro"