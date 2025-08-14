Ferragosto a Roma, turisti a caccia di "grattachecca": "E' ideale" Roma, 14 ago. (askanews) - La fila sul Lungotevere, la frutta sul bancone... , e ancora sciroppi, cocco fresco e decorazioni. Con l'estate bollente, specie sotto Ferragosto, con 16 città italiane da bollino rosso, a Roma la grattachecca è un'ottima soluzione per rinfrescarsi mentre si visita la città o per una pausa leggera se si lavora ancora. Massimo Crescenzi, "grattacheccaro" di quarta generazione e proprietario dello storico chiosco "Alla Fonte d'Oro - Grattachecca dal 1913" (su Lungotevere Raffaello Sanzio a Trastevere), racconta come è cambiato negli anni il suo lavoro, vantandosi che quello che gestisce con la moglie è "il più antico di Roma", aperto dal nonno 112 anni fa. "Se prima la stagione iniziava a giugno e durava fino a settembre, ora va da maggio a ottobre e negli anni a venire sarà probabilmente ancora più lunga". "Prima il ghiaccio proveniva dalle montagne dell'Abruzzo e veniva portato a Roma dai carri e da persone che svolgevano questo tipo di lavoro. Poi, col tempo, si sono sviluppate le fabbriche che fanno il ghiaccio, ma noi lo produciamo da soli perché sappiamo che ci mettiamo solo acqua" E sulle origini della "grattachecca" dice: Deriva molto probabilmente da un signorotto che si faceva preparare dalla servitù piatti e bevande. E quando andava a chiedere una bevanda molto dissetante, come una bevanda con ghiaccio, aveva diverse persone tra cui la famosa 'Francesca' il cui diminutivo a Roma è Checca, da qui Gratta-checca". Non chiamatela "granita", non è così densa e cremosa. È una cosa a se': al ghiaccio si aggiungono dopo sciroppi, frutta o succhi, anche se al vecchio blocco da grattare molti ora hanno sostituito le macchine, comode e veloci. I turisti sono in ogni caso contenti. "La nostra amica l'ha trovato su Instagram o qualcosa del genere e così siamo venute" dice un'americana. "Non è troppo dolce. Mi aspettavo che lo fosse - dice un francese - è buona e sembra molto rinfrescante. Con tutto il ghiaccio tritato, penso che sia perfetta con questo caldo".