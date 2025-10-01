Mercoledì 1 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
1 ott 2025
Femminicidio nel Beneventano, procuratore: "Ocone ha confessato"

Magistrato: "Sulle motivazioni dobbiamo investigare"