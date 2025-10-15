Mercoledì 15 Ottobre 2025

Video
15 ott 2025
Femminicidi, Parodi (Anm): inasprimento pene non basta

Milano, 15 ott. (askanews) - "L'inasprimento delle pene in sé purtroppo non è una garanzia per ridurre il fenomeno dei femminidici. Perché non è che se dai due anni in più chi decide di uccidere una donna, allora non lo fa. Se noi pensiamo che inasprendo le pene riusciremo a ridurre il fenomeno, è un'illusione". Lo ha detto il presidente dell'Anm, Cesare Parodi,a margine di un convegno su sovraffollamento delle carceri e dignità dei detenuti in corso al Palazzo di Giustizia di Milano. "In realtà la risposta giudiziaria a questo fenomeno è solo una parte importante, ma serve anche un cambiamento culturale e soprattutto economico - ha proseguito -: se le donne avessero sistematicamente la possibilità di costruirsi una vita alternativa quando arrivano in certe situazioni, il fenomeno dei femminicidi potrebbe essere molto ridotto. Purtroppo questo non accade, però è la strada da seguire".