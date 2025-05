Femminicidi, Meloni: non servono appelli, ci sono: è un tema enorme Astana, 30 mag. (askanews) - "Mi ha lasciato senza fiato questa storia... Noi ci abbiamo lavorato tanto, tutte le volte ti senti veramente disarmato: le leggi le abbiamo fatte, sentivo ieri la segretaria Schlein che diceva mettiamo da parte le divisioni politiche... questo è uno dei pochi temi su cui non le abbiamo avute". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo a una domanda dei giornalisti sull'emergenza della violenza contro le donne e i femminicidi, al termine del vertice Asia centrale-Italia ad Astana. "Le leggi ci sono ma il tema è più ampio e forse non lo stiamo neanche capendo completamente", ha detto Meloni sottolineando che "il tema è molto più grande di noi, non c'è bisogno di farmi appelli: ci sono, ci sono per chiunque abbia proposte su questo tema. Dobbiamo aprire una riflessione enorme". "Io - ha aggiunto Meloni - sono rimasta un po' male, personalmente in questo caso, quando sono andata in aula a rispondere al premier time, e dicevo che rischiamo di non capire cosa accade alle giovani generazioni, siamo la prima generazione di genitori che cresce figli completamente digitali, il mondo che loro vivono non è il mondo che vivevamo noi da ragazzi... È un dibattito che va aperto, non ho le risposte, ma se non ci facciamo le domande... ho proposto su questo una collaborazione al Parlamento, alcuni esponenti dell'opposizione sono riusciti a polemizzare anche su questo, mi è dispiaciuto". "Ciò non toglie che non mollo, sto scrivendo una lettera alla commissione bicamerale per l'Infanzia per chiedere di nuovo a tutte le forze politiche lavoriamoci insieme, coinvolgiamo tutte le persone che ci possono aiutare a capire cose che magari non stiamo capendo. Il tema è molto più grande di noi, non c'è bisogno di farmi appelli, ci sono per chiunque abbia proposte su questo tema. Dobbiamo aprire una riflessione enorme", ha concluso.