Femminicidi, La Russa: il problema riguarda prima di tutto gli uomini Milano, 4 apr. (askanews) - "Il problema prima di tutto riguarda gli uomini. Noi uomini siamo i primi a dover prendere coscienza del dramma dei femminicidi e lavorare in famiglia, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nelle istituzioni, per insegnare ai nostri figli, ai ragazzi e ai giovani di genere maschile, il rispetto assoluto". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine della cerimonia inaugurale dell'installazione della targa di bronzo commemorativa degli avvocati caduti in guerra, al Palazzo di Giustizia di Milano. "C'è un vecchio detto che si usa sempre meno: 'una donna non si tocca neanche con un fiore'. Ecco, basterebbe veramente far capire questo agli uomini sin da bambini", ha aggiunto.