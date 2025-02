Femen in azione a Notre-Dame de Bétharram: "Bayrou dimettiti" Roma, 28 feb. (askanews) - "Chiesa, Stato, tutti complici" hanno gridato tre attiviste del movimento femminista Femen, protagoniste di una protesta davanti al collegio cattolico Notre-Dame de Bétharram, istituto privato del Bearn, sui Pirenei francesi. Con i corpi dipinti di rosso, stessa vernice che hanno riversato sui muri dell'edificio, hanno scandito slogan contro il premier Francois Bayrou, chiedendone le dimissioni. Il primo ministro francese è coinvolto da settimane in uno scandalo legato ad abusi sessuali su minori avvenuti nel collegio della regione che è sempre stata il suo feudo politico. Gli viene contestato di aver ignorato segnalazioni sulle violenze che si sarebbero protratte per decenni, anche quando era ministro. La magistratura indaga su più di cento denunce e sotto accusa c'è anche il legame di Bayrou con il collegio, frequentato in passato anche dai figli e dove sua moglie ha insegnato.