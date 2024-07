Fedez di nuovo in ospedale per un'emorragia interna Milano, 11 lug. (askanews) - Fedez di nuovo in ospedale, il rapper ha dato personalmente l'annuncio del suo ricovero d'urgenza con una storia su Instagram in cui ha ringraziato "i medici e gli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l'emorragia interna prima che fosse troppo tardi". Il cantante ha anche postato la sua foto sulla barella dopo la gastroscopia per fermare la perdita di sangue. L'immagine ha come didascalia: "Sono tipo DJ Khaled quando dice 'another one', ma con le emorragie interne". Ovviamente si sono moltiplicate le reazioni di fan e di haters, a questi ultimi lui ha prontamente replicato con durezza, ma non sono mancate neanche delle frecciate alla ex Chiara Ferragni, ha infatti condiviso il testo di una nuova canzone ancora in lavorazione sulla fine del loro matrimonio: "Sbagli se pensi che non ho mai amato. Per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato. I buchi allo stomaco che mi sono fatto per tutto lo schifo che ho accumulato". Fedez oltre due anni fa è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per asportare un tumore al pancreas, ma da allora la salute per il rapper ha sempre dato problemi.