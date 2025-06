Federica Brignone: tutti vogliono, ma solo io so cosa è meglio per me Milano, 19 giu. (askanews) - "Io sinceramente penso che nessuno possa aver provato quello che ho provato io, ovviamente tutti vogliono, vogliono, vogliono, però in realtà il mio fisico è il fisico e io devo rispettarlo. Sono abbastanza matura, avendo avuto un infortunio così alla mia età, dopo tutto quello che fatto nella mia carriera. Mi conosco abbastanza bene e so che cosa è meglio per me e il mio primo obiettivo è la mia salute e questo continuerà a esserlo e non cambierà per le pressioni esterne nel senso che se il mio fisico non ce la farà non ce la farà. Io penso che ce la farà e sono molto positiva, alcune cose stanno andando veramente oltre le aspettative, alcune cose mi stanno dando del filo da torcere, ma, come è normale che sia, anzi con l'infortunio che ho avuto non avere neanche qualcosa che va male sarebbe veramente impossibile. Quindi io sono molto positiva e molto molto realista anche e penso di tornare per l'inverno però, ecco, non è una cosa che posso prevedere". Lo ha detto la campionessa azzurra di sci alpino Federica Brignone, a margine di un evento di Banca Generali, a proposito delle pressioni per la sua partecipazione alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.