Federfarma Roma scende in campo per la "Race For The Cure" Roma, 6 mag. (askanews) - Federfarma Roma, associazione sindacale che rappresenta oltre l'86% dei titolari delle farmacie nel territorio di Roma e provincia, scende in campo al Circo Massimo per la 26° edizione della "Race For The Cure", la più grande manifestazione mondiale per la lotta ai tumori al seno ed evento simbolo della Komen Italia. Federfarma Roma, presente all'interno del Villaggio della Salute, offrirà ai partecipanti screening gratuiti, ma anche attività ricreative dedicate ai bambini per sensibilizzare sul tema della salute personale. A margine dell'inaugurazione del Villaggio della Salute, presidente di federfarma Roma, ha dichiarato:"Noi in questo stand di Federfarma Roma, associazione che raccoglie le 1100 farmacie di Roma e provincia, proponiamo quello che le farmacie svolgono ogni giorno sul territorio. Nel corso di questa tre giorni effettueremo degli screening molto semplici a titolo gratuito; sarà possibile presso il nostro stand sottoporsi ad un elettrocardiogramma, ad una misurazione della glicemia e della pressione arteriosa, più tutta una serie di altri parametri tipo l'indice di massa corporea e via dicendo. Di particolare attenzione l'elettrocardiogramma perché è ovviamente una prestazione di telemedicina, quindi refertata da un centro cardiologico da remoto con un medico specializzato che in caso di anomalie ovviamente avverte subito." La presidente di Komen Italia, Daniela Terribile, ha invece rilasciato le seguenti dichiarazioni:" L'aiuto delle farmacie è essenziale perché molto spesso la persona non sa bene a chi rivolgersi, ha difficoltà a contattare il medico e quindi avere il cosiddetto amico sotto casa che nella vita di tutti i giorni é rappresentato dalla farmacia per un consiglio." All'inaugurazione del Villaggio della Salute ha partecipato anche una folta rappresentanza delle autorità nazionali e locali, tra cui il Ministro della Salute Orazio Schillaci, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ed il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. L'evento, in particolare, ha aperto la tre giorni che si concluderà con la Race di domenica: al centro della manifestazione i valori della prevenzione, della ricerca e della solidarietà che, insieme, rappresentano gli strumenti ideali per contrastare il tumore al seno.