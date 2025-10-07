Martedì 7 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
7 ott 2025
FdI contro l'immunita' Salis: "Con il voto di oggi Parlamento Ue legittima la violenza"

Procaccini: "L'Ungheria ha subito violazione". Mantovani: "Violata la democrazia". Fidanza: "Fatto gravissimo"