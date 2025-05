Favino a Cannes: con "Enzo" rifletto anche sul mio ruolo di genitore Cannes, 14 mag. (askanews) - Si intitola "Enzo" il film che ha portato Pierfrancesco Favino a Cannes e che ha aperto la Quinzaine des cinéastes del 78° festival. L'attore italiano era stato chiamato dal regista, poi scomparso, Laurent Cantet, ed è stato quindi diretto da Robin Campillo nel ruolo di un padre in conflitto con il figlio 16enne. Il ragazzo, Enzo, vuole cercare la propria identità fuggendo dall'ambiente borghese della famiglia e l'incontro con il muratore ucraino Vlad lo mette di fronte a se stesso e alla propria sessualità. "Enzo" è un film che ha fatto riflettere Favino sul proprio ruolo di genitore: "Come un qualsiasi genitore che ha un figlio adolescente siamo gli uni in balìa degli altri, spesso tirati a destra e a sinistra da emozioni contrastanti, da preoccupazioni, dalla difficoltà di saper riconoscere l'individuo che hai davanti, indipendentemente dal fatto che sia tuo padre o tuo figlio. - ha detto l'attore - In questo film è trattato senza nessun giudizio, con uno stile che consente a ognuno di noi di poter rivedere la propria storia lì dentro e probabilmente e riuscire, magari, a costruire un dialogo". Favino è uno dei firmatari della lettera-appello al ministro Giuli in cui le associazioni di attori, autori e tecnici chiedono un incontro per discutere misure contro la crisi industriale del cinema italiano. A questo proposito ha affermato: "Per fare un ponte bisogna che da una parte e dall'altra si sia d'accordo e ascoltarsi. Bisogna ascoltarli, incontrarli i lavoratori e consentire magari a questi lavoratori di dire ciò che possa essere più adatto in un momento di difficoltà per poter attraversare questo guado". (Intervista di Emanuele Bigi)