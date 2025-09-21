Venerdì 19 Settembre 2025

Europa, ultima fermata

Agnese Pini
Europa, ultima fermata
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Funerali KirkLega PontidaSciopero 22 settembre Mondiali ciclismo
Acquista il giornale
VideoFatima, la tradizionale benedizione dei caschi di quasi 200mila motociclisti
21 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Fatima, la tradizionale benedizione dei caschi di quasi 200mila motociclisti

Fatima, la tradizionale benedizione dei caschi di quasi 200mila motociclisti

Nella cornice del santuario. Per sicurezza e protezione divina durante la guida nell'anno a venire