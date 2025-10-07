Martedì 7 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Missili TomahawkUcraina RussiaIlaria Salis immunitàPensioni manovra 2026Luna piena oggi
Acquista il giornale
VideoFarmaci equivalenti, prezzi al ribasso aumentano rischio carenze
7 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Farmaci equivalenti, prezzi al ribasso aumentano rischio carenze

Farmaci equivalenti, prezzi al ribasso aumentano rischio carenze

Egualia, crisi del sistema vicino all'irreversibilita'