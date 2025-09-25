Giovedì 25 Settembre 2025
La mediazione su Flotilla
Raffaele Marmo
"Familiar Touch", la vita con gli occhi di una malata di Alzheimer
25 set 2025
"Familiar Touch", la vita con gli occhi di una malata di Alzheimer
"Familiar Touch", la vita con gli occhi di una malata di Alzheimer
Parlano la regista Sarah Friedland e la protagonista Kathleen Chalfant
