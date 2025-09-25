Mercoledì 24 Settembre 2025

La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Video
Famiglia, così le aziende aiutano la genitorialità
25 set 2025
Famiglia, così le aziende aiutano la genitorialità

Milano, 25 set. (askanews) - L'Italia è nel pieno di una preoccupante stagione di "inverno demografico": tra costi in aumento e un sistema pubblico di servizi per l'infanzia ancora carente e contraddistinto da forti diseguaglianze territoriali, si fanno sempre meno figli. Un calo delle nascite drammatico che ha impatti profondi sul sistema Paese in termini di sostenibilità economica e sociale. Così, sempre più spesso, anche le aziende contribuiscono con servizi e benefit specifici a sostegno della genitorialità. Un esempio concreto è rappresentato da Boehringer Ingelheim, multinazionale biofarmaceutica tedesca presente in Italia con una sede centrale a Milano, un ufficio di rappresentanza a Roma e 2 siti produttivi, per circa 1.100 collaboratori. 'Oggettivamente, in Italia oggi si fa fatica se vuoi avere figli. E noi pensiamo che come azienda sia giusto dare un contributo, fare la nostra parte per integrare i sistemi di welfare - spiega ad askanews Antonio Barge, HR Director di Boehringer Ingelheim Italia - Noi interveniamo nel supportare la genitorialità. Supportiamo i nostri collaboratori prima, durante e dopo avere un figlio'. La prima linea di intervento è di natura economica: 'Non riduciamo i premi variabili, la retribuzione variabile quando ti assenti per un congelo di maternità - elenca l'HR Director di Boehringer Ingelheim Italia -. E questo è già un aiuto economico importante. Poi hai un figlio e da quest'anno diamo a tutti i genitori che iscrivono un figlio all'asilo nido 2.000 euro per tre anni a iscrizione. E quando hai un figlio un bonus nascita di 200 euro'. Tra smart working senza limiti e un Summer Camp aziendale per i bambini dai 3 ai 12 anni, sono diverse le strategie implementate in Boehringer Ingelheim per aiutare i lavoratori a gestire al meglio l'equilibrio tra gli vita professionale e impegni familiari. 'Non hai un controllo sul tempo e hai una serie di permessi per l'inserimento a scuola per l'accudimento dei figli che è veramente notevole'. E ancora, ci sono corsi e programmi specifici per genitori, sempre in un'ottica di conciliazione tra vita e lavoro: 'Abbiamo un programma di aiuto a essere genitori, aiuto a ritrovare, dopo un periodo di maternità o di paternità, l'equilibrio tra casa e lavoro con dei supporti psicologici - chiarisce il manager -. I figli crescono e quindi abbiamo dei corsi che vanno dal soccorso pediatrico a essere genitori digitali a essere genitori di figli adolescenti. Vogliamo essere sempre accanto ai nostri collaboratori, man mano che la famiglia cresce' L'impatto sui genitori-lavoratori è decisamente positivo. 'I nostri i collaboratori sono contenti: apprezzano questa cosa - sottolinea soddisfatto Barge -. E' uno strumento di grande attrattività per i talenti che vogliamo assumere dall'esterno e anche per trattenere i collaboratori. Da quest'anno quattro collaboratori papà hanno preso un congedo parentale e la percentuale sta crescendo'. Dimostrazione che imprese 'family-friendly' come Boehringer Ingelheim possono e devono giocare un ruolo da protagonista per invertire un trend che, in termini di indice di natalità, vede l'Italia tra le ultime posizioni in Europa. 'Noi ci crediamo molto: pensiamo che questa sia una responsabilità sociale che abbiamo - puntualizza ancora l'HR Director di Boehringer Ingelheim Italia -. E' un un gioco dove vincono tutti vince la società che ha aiuti, vince l'azienda che ha collaboratori più ingaggiati nella prestazione, più sereni e più concentrati su quello che devono fare, perché sanno che c'è un'azienda che è in grado di aiutarli a prendersi cura dei figli'.