Fallito primo lancio orbitale commerciale dal continente europeo Andoya, 31 mar. (askanews) - Il primo razzo orbitale lanciato dall'Europa continentale si è schiantato sulla Terra domenica, dopo un volo durato solo una manciata di secondi, presso la base spaziale norvegese di Andoya, nell'Artico, ma secondo Isar Aerospace non si tratta di un fallimento, anzi. "E' emozionante! Il nostro primo volo di prova ha soddisfatto tutte le nostre aspettative, ottenendo un grande successo. Abbiamo avuto un decollo pulito, 30 secondi di volo e siamo persino riusciti a provare il nostro Flight Termination System" ha detto il Ceo e co-fondatore Daniel Metzler. "Con questo volo di prova, siamo stati in grado di raccogliere con successo dati ed esperienze preziosi per le missioni future". Era il primo lancio orbitale commerciale dalla terraferma europea. Il razzo, alto quasi 30 metri e pesante 50 tonnellate, ha colpito il suolo ed è esploso.