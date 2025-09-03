"Fabrizio Prete di Gabetti: L'evoluzione delle esigenze abitative e la costante filosofia del nostro lavoro"
🏠 «I gusti e le necessità abitative cambiano, ma la filosofia del nostro lavoro resta la stessa» – Fabrizio Prete, presidente e ad del gruppo Gabetti.
🎙️ È lui il primo ospite della nuova stagione di Money Vibez Stories, il vodcast di QN che racconta il lato umano dei protagonisti dell’economia italiana.
🎥Guarda la puntata completa sul nostro sito o sul nostro canale YouTube
#MoneyVibezStories #QN #economia #immobiliare
© Riproduzione riservata