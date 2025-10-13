Fabre Festival, prima mondiale per "La poésie de la résistance"

Lunedì 13 Ottobre 2025

Video
VideoFabre Festival, prima mondiale per "La poésie de la résistance"
13 ott 2025
Milano, 13 ott. (askanews) - Fino al 30 ottobre il Teatro Out Off di Milano ospita per il secondo anno il Festival Fabre. Con il titolo "Jan Fabre e Mino Bertoldo: 40 anni di poesia della resistenza", l'evento celebra i 40 anni di collaborazione tra l'artista belga e il direttore del teatro milanese, fatta di amicizia e sodalizio artistico. Tra gli spettacoli proposti nel festival anche la prima mondiale di "La poésie de la résistance", untesto scritto da Fabre nel 2024 e interpretato da Annabelle Chambon e Cédric Charron. Con la regia di Fabre e la drammaturgia di Miet Martens, lo spettacolo ha celebrato la forza dell'arte, della poesia e della resistenza contro l'oppressione. In quello che viene definito un manifesto poetico e ritmico, i due performer si presentano come membri di un movimento di resistenza artistica, che lotta in modo non violento contro la censura, la repressione e il conformismo, trasformando i loro corpi e le loro parole in armi di bellezza, amore e creatività. Messaggi che, oggi in particolare, assumono ancora più valore.